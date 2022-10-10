Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) görev tanımı nedir, Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) ne iş yapar, Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) Tanımı;

__

Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) Maaşları

Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.04

Meslek Adı :

Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt hamuru imalinde kağıt hamuru yapan ve odun, bez kırpıntısı, alfa otu, saman ve kağıt kırpıntısı gibi malzemelerden kimyasal muameleyle yabancı unsurları ayıran döner veya sabit bir kazanı çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kazanın malzeme ve kimyasal maddelerle doldurulmasına nezaret etmek,

b) Isıyı ve basıncı artırmak için kazana buhar sevk etmek,

c) Göstergeleri okur ve valfları ayarlamak suretiyle istenilen ısıyı ve basıncı temin etmek,

d) Numuneleri titrasyon veya standart renk testleriyle kontrol ve pişme işleminin tamamlanmış olup olmadığını tayin etmek,

e) Kazandaki sıvı maddeleri boşaltıp, pişmiş kağıt hamurunun kazandan çıkarılmasına nezaret etmek,

f) Kullanılan malzeme ve kimyasal maddelere göre ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?