Kazan Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kazan Yapımcısı görev tanımı nedir, Kazan Yapımcısı ne iş yapar, Kazan Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kazan Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kazan Yapımcısı Tanımı;

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Kazan Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kazan Yapımcısı Maaşları

Kazan Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kazan Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kazan Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.04

Meslek Adı :

Kazan Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik levha ve tabakalardan kazanlar, tanklar, sarnıçlar ve diğer taşıyıcılar yapıp onaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kazan Yapıcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metali seçip resmine ve diğer özelliklerine göre metali işaretlemek,

b) Motorlu makas tezgahında yada alevle kesme teçhizatı ile tabakayı istenilen ölçülerde kesmek,

c) Perçin ve vida delikleri için tabakayı matkapla yada zımba ile delmek,

d) Tabakayı preste bükerek biçim vermek,

e) Parçaları vidalıyarak, perçinleyerek yada kaynakla birleştirmek,

f) Dikiş yerlerini ve perçin kafalarını sızdırmaz duruma getirmek,

g) Tabakanın kenarlarındaki çapakları temizlemek,

h) Bomları, vanaları, muslukları ve diğer bağlantı parçalarını yerlerine sabitlemek,

i) Hazır parçaları monte edebilir, kazanları ve çelik levhadan esas parçaları tesis edebilir yada büyük onarımlarda ihtisası olabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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