Kebap Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kebap Ustası görev tanımı nedir, Kebap Ustası ne iş yapar, Kebap Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kebap Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kebap Ustası Tanımı;

Kebap yapımında kullanılan etleri temin etme, terbiye etme, pişirme ve servise hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Kebap Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Kebap Ustası Maaşları

Kebap Ustası maaşı ortalama aylık 3.800 TL’dir. En düşük Kebap Ustası maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kebap Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.İşkur Kebap Ustası İş İlanları İçin Tıklayın

Kebap Ustası Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kebap Ustası Ne İş Yapar?

Kebapçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

v) İş planlaması ve organizasyonu yapmak,

w) Hijyen kurallarına göre çalışma ortamını hazırlamak,

x) Kebap yapmaya uygun etleri satın almak, uygun şekilde muhafazasını sağlamak,

y) Etleri parçalara ayırmak,

z) Izgara yapılacak etleri terbiye etmek,

aa) Izgarayı kullanıma hazırlamak, etleri ızgarada pişirmek,

bb) Kebapları porsiyonlamak, süslemek, servise hazır hale getirmek,

cc) Mönünün içeriğine uygun soslar hazırlamak,

dd) Kullandığı aparatların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kebap Ustası Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Kebap Ustası Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kebap Ustası mesleğinin meslek kodu 5120.14 olarak belirlenmiştir



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