Kendir Etraj Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kendir Etraj Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Kendir Etraj Makinesi İşçisi ne iş yapar, Kendir Etraj Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kendir Etraj Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kendir Etraj Makinesi İşçisi Tanımı;

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Kendir Etraj Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kendir Etraj Makinesi İşçisi Maaşları

Kendir Etraj Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Kendir Etraj Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kendir Etraj Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.20

Meslek Adı :

Kendir Etraj Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendir elyafını yabancı maddelerden temizleyerek şerit haline getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kendir Etraj Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen elyafın ucunu makine üzerindeki makaralardan, taşıyıcı ve temizleyici taraklardan geçirmek,

b) Makineden çıkacak elyaf şeritlerinin toplanması için boş ruloları makineye takarak veya boş kovaları makinenin elyaf çıkış kısmına yanaştırmak,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve elyafın makineden geçişini kontrol etmek,

d) Kopan elyaf uçlarını parmak hareketleriyle bağlamak,

e) Makineye elyaf ikmali yapmak,

f) Dolan ruloları veya kovaları boşları ile değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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