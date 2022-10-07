Kendir Ezme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kendir Ezme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Kendir Ezme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Kendir Ezme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kendir Ezme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kendir Ezme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Kendir Ezme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kendir Ezme Makinesi İşçisi Maaşları

Kendir Ezme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Kendir Ezme Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kendir Ezme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.21

Meslek Adı :

Kendir Ezme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sert kendir elyafını yağlayarak ezmek suretiyle yumuşatan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kendir Ezme Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kendir elyafını yağlamakta kullanılan kendir yağını makinenin yağ deposuna doldurup yağı kaynatarak inceltmek üzere depoya sıcak buhar vermek,

b) Makineyi çalıştırıp, kendir elyafını makinenin hareketli bantına doldurmak,

c) Makinenin çalışmasını ve elyafın makinede yağlanarak yumuşamasını kontrol etmek,

d) Hareketli banta devamlı elyaf ikmali yapmak,

e) Ezilmeyen ve yumuşamayan elyafı tekrar makineye vermek,

f) Makinenin bakım ve onarımını yapmak,

g) Ayrı bir makinede aynı işlemi yağ kullanmadan da yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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