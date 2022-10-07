Kendir Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kendir Kesme Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Kendir Kesme Makinesi İşçisi ne iş yapar, Kendir Kesme Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kendir Kesme Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kendir Kesme Makinesi İşçisi Tanımı;

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Kendir Kesme Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kendir Kesme Makinesi İşçisi Maaşları

Kendir Kesme Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Kendir Kesme Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kendir Kesme Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.22

Meslek Adı :

Kendir Kesme Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendir elyafını istenilen boylarda kesen bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kendir Kesme Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek elyafın ölçülerine göre, makinenin ayarlarını yapmak,

b) Makineyi çalıştırıp, kesilecek elyafı makinenin kesici kısmına sürmek,

c) Kesimden çıkan elyafı ölçülerine göre ayrı ayrı kısımlarda istifleyip makineyi temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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