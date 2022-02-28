Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı Maaşları

Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7413.08

Meslek Adı :

Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Hattı Döşeyicileri Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliği ve çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, katener hattını kuran ve söken, katener hattının bakımını ve onarımını yapan ve mesleki gelişime yönelik faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kent İçi Raylı Sistemler Katener Bakım Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak, d) İş organizasyonu yapmak,

e) Katener hattının bakım ve onarım hazırlığını yapmak,

f) Katener hattının görsel kontrolünü yapmak,

g) Katener hattını kurmak,

h) Katener hattını sökmek,

i) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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