Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb. Tanımı;

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Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb. Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb. Maaşları

Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb. maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb. maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb. iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8156.04

Meslek Adı :

Kesici (Makine İle) -Ayakkabı, Çanta Vb.

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı, Çanta, Kemer Vb. Yapımı İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ayakkabıların genellikle deriden yapılan saya kısımlarını kesen özel bir pres tezgahını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesici (Makine İle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi tezgahın tablasına yayarak pres bıçaklarını seçmek,

b) Pres bıçaklarını malzeme üzerine, en az fire ile sağlam ve ıskartasız bir kesim elde edilecek tarzda yerleştirmek,

c) Pres yüzünü bıçaklar üzerine indirerek malzemeyi keserek ve kesilen kısımları malzemeden ayırmak,

d) Kesilen kısımlar veya kullanılan malzeme üzerinde (Keten bezi vs.) ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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