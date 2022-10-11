Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo) Tanımı;

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Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo) Maaşları

Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8212.12

Meslek Adı :

Kesici Ve Bara Montaj Elemanı (Trafo)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar Meslek Grubu :

Montajcılar Meslek Birim Grubu :

Elektrikli Ve Elektronik Ekipman Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Trafo imali yapılan işletmelerde, trafo hücrelerine kesicileri monte eden ve hücre içi baraların montajını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesici ve Bara Montaj Elemanı (Trafo), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kesici ve bara montajı yapılacak hücreyi montaj alanına getirmek,

b) Hücreye montajı yapılacak tanımlı kesiciyi montaj alanına getirmek, c) Kesicinin plastik kapağını çıkarmak,

d) Kesiciyi hücredeki tanımlı yuvasına elle oturtmak,

e) Kesiciyi sabitlemek için cıvataları yerlerine yerleştirmek ve yeterince sıkmak,

f) Sabitleme sacını kesicinin altına uygun bir şekilde yerleştirerek sacı cıvatayla hücreye sabitlemek,

g) Hücre içinde bulunan kesici kutuplarının, toprak ayırıcının, yük ayırıcının, akım gerilim trafolarının bara bağlantı yerlerini temizleyerek montaja hazırlamak,

h) Hücre içinde bulunan kesicinin, toprak ve yük ayırıcının, trafoların bara bağlantılarını yapmak,

i) Montaj işlemlerinde her sıkılan cıvatanın somunuyla birleştiği yere özel yapıştırıcıdan sıkarak cıvataların yetkisiz kullanımlara karşı emniyetini sağlamak (mühürlemek),

j) Kesicinin üzerinde yazılı olan seri numarasını hücre bilgi kartına kaydetmek,

k) Kesici ve bara montaj işleri biten hücreleri bir sonraki işlemler için ilgili bölüme göndermek,

l) Çalıştığı alanın temizliğini sağlamak,

m) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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