Kesimhane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kesimhane İşçisi görev tanımı nedir, Kesimhane İşçisi ne iş yapar, Kesimhane İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kesimhane İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kesimhane İşçisi Tanımı;

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Kesimhane İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesimhane İşçisi Maaşları

Kesimhane İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kesimhane İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesimhane İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7511.12

Meslek Adı :

Kesimhane İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kasaplar, Balık Satıcıları Ve Benzer Gıda Hazırlama İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesim için alınan hayvanların kesimi, kesim sonrası da karkas etleri taşıma ve yıkama işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesimhane İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesimhaneye alınan hayvanın arka ayak bileğine zincirli halkayı geçirerek diğer ucunu kaldırma vincine takmak,

b) Ray üzerindeki hayvanı, kesim yapacak olan kasaba itekleyerek götürmek,

c) Kesilen hayvanın boynuzlarını kesip kelle arabasına asmak,

d) Ön kolları yüzülmüş gövdeyi kasaplara doğru ray üzerinde hareket ettirerek yüzülmesine yardımcı olmak,

e) Muayenesi tamamlanmış karkaslara damga vurmak,

f) Sıcak tartı kantarına taşıdığı karkasa, kantar etiketini yapıştırmak,

g) Karkasları yıkamak ve dinlendirme deposuna götürmek,

h) Sakatatları sakatat deposuna götürmek,

i) Kesimhanenin temizliğine yardım etmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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