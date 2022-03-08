Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) Maaşları

Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8171.05

Meslek Adı :

Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Hamuru Ve Kağıt İmalat Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kağıt hamuru hazırlamada kullanılacak saman, mukavva, paçavra ve benzeri maddeleri kesen bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek malzemenin cinsine göre makineye bıçak takmak,

b) Makinede gerekli ayarları yapıp, makineyi çalıştırmak,

c) Kesilecek malzemeyi makinenin haznesine doldurmak,

d) Makinenin otomatik çalışmasına nezaret ederek malzemenin kesilmesini sağlamak,

e) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Kesme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?