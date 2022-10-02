Kesme Sıvısı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kesme Sıvısı Operatörü görev tanımı nedir, Kesme Sıvısı Operatörü ne iş yapar, Kesme Sıvısı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kesme Sıvısı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kesme Sıvısı Operatörü Tanımı;

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Kesme Sıvısı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kesme Sıvısı Operatörü Maaşları

Kesme Sıvısı Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kesme Sıvısı Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kesme Sıvısı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.42

Meslek Adı :

Kesme Sıvısı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seri üretim tezgahlarında ve mekanik atölyelerde talaşlı imalat olarak üretilen bütün mamullerin, sağlıklı işlenebilmesi için kullanılan kesme sıvısının (bor yağı) kurulu sistemde kullanılması, temizlenmesi ve yenilenmesi işlemlerini yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kesme Sıvısı Operatörü; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesme sıvısının ( bor yağı) sistemde düzenli olarak akışını sağlamak,

b) Devir daim pompalarının çalışmasını sağlamak, takibini yapmak,

c) Kesme sıvısının seviye kontrolünü yapmak, eksilme olduğunda depolardan takviye etmek,

d) Kesme sıvısının temiz olması amacıyla, imalat sırasında kesme sıvısına karışan metal talaşları ve yabancı maddelerin temizlenme işlemini yapan filtreleri değiştirmek, yenilemek.

e) Filtrelerde çıkan ve metal kutularda biriken metal talaşları kesme sıvısı ile yıkamak ve talaş deposuna taşımak/taşınmasını sağlamak,

f) Kesme sıvı karışımını yapmak, karışımda noksan çıkan maddeyi takviye etmek,

g) Özelliğini kaybeden kesme sıvısını değiştirmek için ilgili birime bilgi vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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