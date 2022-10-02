Kestirimci Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kestirimci Bakım Elemanı görev tanımı nedir, Kestirimci Bakım Elemanı ne iş yapar, Kestirimci Bakım Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kestirimci Bakım Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kestirimci Bakım Elemanı Tanımı;

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Kestirimci Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kestirimci Bakım Elemanı Maaşları

Kestirimci Bakım Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kestirimci Bakım Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kestirimci Bakım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7233.44

Meslek Adı :

Kestirimci Bakım Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tarımsal Ve Endüstriyel Makinelerin Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Kestirimci Bakım Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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