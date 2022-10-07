Keten Elyaf Bükücü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Keten Elyaf Bükücü görev tanımı nedir, Keten Elyaf Bükücü ne iş yapar, Keten Elyaf Bükücü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Keten Elyaf Bükücü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Keten Elyaf Bükücü Tanımı;

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Keten Elyaf Bükücü Maaşı Ne Kadar? 2022 Keten Elyaf Bükücü Maaşları

Keten Elyaf Bükücü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Keten Elyaf Bükücü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Keten Elyaf Bükücü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.23

Meslek Adı :

Keten Elyaf Bükücü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Keten elyafını bükerek, keten sapları yapan bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Keten Elyaf Bükücü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilecek sapların kalınlığına göre makineye ayar dişlilerini yerleştirip ayarlarını yapmak,

b) Sapların sarılacağı boş makaraları makine tablası üzerindeki millere takmak,

c) Gelen elyafı makinenin mil ve kılavuzlarına sürmek,

d) Makineyi çalıştırıp, makineden çıkan sapları boş makaralara sarmak,

e) Makinenin çalışmasını ve elyafın bükülerek makaralara sarılmasını kontrol etmek,

f) Makineye elyaf ikmali yapmak,

g) Kopan saplarını parmak hareketleriyle bağlamak,

h) Dolan makaraları değiştirmek,

i) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir. Ufak arızaları tamir edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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