Kil Çamuru Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kil Çamuru Hazırlayıcısı görev tanımı nedir, Kil Çamuru Hazırlayıcısı ne iş yapar, Kil Çamuru Hazırlayıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kil Çamuru Hazırlayıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kil Çamuru Hazırlayıcısı Tanımı;

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Kil Çamuru Hazırlayıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kil Çamuru Hazırlayıcısı Maaşları

Kil Çamuru Hazırlayıcısı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Kil Çamuru Hazırlayıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kil Çamuru Hazırlayıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.46

Meslek Adı :

Kil Çamuru Hazırlayıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Seramik maddeler imaline hazırlık için kili öğütüp, karıştırarak istenilen kıvama getiren bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kil Çamuru Hazırlayıcısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hammaddelerin makineye akışını düzenlemek,

b) Plastik kil hamurunun yoğunluğunu ve niteliğini, bir şüt veya konveyör bandı üzerinde makineden çıktığı sırada gözle veya elle muayene etmek,

c) Öğütme inceliğini değiştirmek veya kile karışacak su nispetini tespit etmek üzere makinede basit ayarlar yapmak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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