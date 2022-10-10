Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü Maaşları

Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.47

Meslek Adı :

Kil Çekme Pres Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kil hamurunu uzun şeritler halinde çeken bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kil Çekme Presi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nemli kil hamurunu makineye doldurup,

b) Hamuru çıkış ağzına doğru süren helezon dişlisinin devir hızını ayarlamak için gerekli kolları idare etmek,

c) Çekilme işlemi sırasında hamuru zaman zaman muayene edip gerekirse makineye verilmeden önce hamurun rutubet oranını değiştirmeleri için diğer işçilere ikazda bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?