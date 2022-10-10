Kil Hamur Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kil Hamur Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Kil Hamur Makinesi Operatörü ne iş yapar, Kil Hamur Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kil Hamur Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kil Hamur Makinesi Operatörü Tanımı;

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Kil Hamur Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kil Hamur Makinesi Operatörü Maaşları

Kil Hamur Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Kil Hamur Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kil Hamur Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.48

Meslek Adı :

Kil Hamur Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kili suyla karıştırıp yoğurarak kalıba dökmeğe elverişli hale getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kil Hamur Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırıp karıştırıcı kepçeleri harekete geçirmek,

b) Vanaları veya kapakları açarak kuru kil ve suyun karıştırma kazanına akmasını sağlamak,

c) Kil hamurunun makineden çıkışı sırasında kıvamını muayene etmek,

d) Su ve çamur nispetini değiştiren valfleri ayarlayıp hamura istenilen kıvamı vermek,

e) Filtre-prese edilmiş kil parçalarını elle karıştırma kazanına atabilir. Makinenin ufak tamirlerini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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