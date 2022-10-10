Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi ne iş yapar, Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi Tanımı;

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Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi Maaşları

Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.49

Meslek Adı :

Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kil hamurundan hava kabarcıklarını emerek çıkaran bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kil Hamuru Vakum Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kil hamurunun sıkışarak arasından geçtiği delik deşik demir plakayı makinedeki yerine takmak,

b) Hamuru makinenin haznesine doldurmak,

c) Makineyi çalıştırıp emiş hızını manometreden kontrol etmek,

d) Kil hamurundan hava kabarcıklarının emilerek çıkartılması işlemine nezaret etmek,

e) Makinenin bakım ve temizliğini yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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