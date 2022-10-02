Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) görev tanımı nedir, Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) ne iş yapar, Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) Tanımı;

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Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) Maaşları

Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.25

Meslek Adı :

Kilim Dokuyucu (El Tezgahı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

El tezgahında kilim dokuyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kilim Dokuyucu (El Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Atkı ipliğini elle ve sıra ile argaçların bir altından bir üstünden ve daha sonra aksi yönde bir evvelki atkı ipliği alttan geçmiş ise üstten, geçmiş ise alttan geçirerek çeşitli renklerle desenler yaratıp veya kopya etmek,

b) Atkı ipliklerine argaçları tamamen kapatacak tarzda, bir tarak veya bobin ucu ile sıkıca basmak,

c) Kendi tezgahının hazırlığını ve tamirini yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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