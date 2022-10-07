Kimya Proses Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kimya Proses Operatör Yardımcısı görev tanımı nedir, Kimya Proses Operatör Yardımcısı ne iş yapar, Kimya Proses Operatör Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kimya Proses Operatör Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kimya Proses Operatör Yardımcısı Tanımı;

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Kimya Proses Operatör Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimya Proses Operatör Yardımcısı Maaşları

Kimya Proses Operatör Yardımcısı maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kimya Proses Operatör Yardımcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimya Proses Operatör Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.89

Meslek Adı :

Kimya Proses Operatör Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Laboratuar temel işlemlerini yapma, katıları,sıvıları ve gazları taşıma, kimyasal atıkları depolama, üniteden numune alma ,analiz sonuçlarını değerlendirme , fiziksel kontrol yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kimya Proses Operatör Yardımcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kütle ölçümü yapmak,

b) Hacim ölçümü yapmak,

c) Fiziksel değişimleri incelemek,

d) Kimyasal değişimleri incelemek,

e) Çözelti hazırlamak,

f) Katıları İncelemek,

g) Sıvıları İncelemek,

h) Gazları İncelemek,

i) Katıları taşımak,

j) Sıvıları taşımak,

k) Gazları taşımak, l) Kimyasal atıkları depolamak,

m) Üniteden numune almak,

n) Analiz sonuçlarını değerlendirmek,

o) Fiziksel kontrol yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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