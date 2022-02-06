Kimya Proses Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kimya Proses Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kimya Proses Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kimya Proses Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kimya Proses Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kimya Proses Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimya Proses Teknisyeni Maaşları

Kimya Proses Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5226,5_TL'dir. En düşük Kimya Proses Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6200_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimya Proses Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3133.08

Meslek Adı :

Kimya Proses Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal İşleme Tesisi Kontrolörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kimya Proses Teknisyeni ; iş sağlığı ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde, iş organizasyonu yapabilen, reçete çözeltileri hazırlayabilen ve uygulayabilen, fiziksel kontrolleri yapabilen,mikser, reaktör, filtre, basınçlı tankları ve kurutucu kullanabilen, üretim safhasında numune alan, proses kontrol enstrümanlarını kullanan ve değerlendirebilen, analiz sonuçlarına göre üretime yön verebilen, ürünün taşınmasını sağlayabilen, işletme atıklarını depolayabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kimya Proses Teknisyeni ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Çözelti hazırlamak,

c) Fiziksel kontrolleri yapmak,

d) Reçete uygulamak,

e) Mikser kullanmak,

f) Reaktör kullanmak,

g) Filtre kullanmak,

h) Kurutucu kullanmak, i) Basınçlı tankları kullanmak,

j) Proses kontrol enstrümantallerini kullanmak ve değerlendirmek,

k) Numune almak,

l) Analiz sonuçlarına göre üretime yön vermek,

m) Katı, sıvı ve gazların taşınmasını s

ağlamak,

n) Ürün hareketlerini sağlamak,

o) İşletme atıklarını depolamak,

p) Mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak,

q) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak, , vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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