Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) Maaşları

Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) maaşı ortalama olarak aylık 5176,5_TL'dir. En düşük Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimya Teknisyeni (Su Analizleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3111.18

Meslek Adı :

Kimya Teknisyeni (Su Analizleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrik santrallerinde kullanılan su numunelerinin kimyasal analizlerini, iyon değiştirici reçinelerin kapasite, fiziksel ve elek testleri, ,inhibitör analizleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kimya Teknisyeni (Su Analizleri), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Test yapılacak numuneleri teslim almak, acil yapılması gerekli tetkikleri ayırmak, b) Analizde kullanılacak gerekli çözeltileri hazırlamak,

a) Sipektrofotometrik, Titrimetrik ve Alevfotometresi yöntemiyle suda bulunan elementlerin belirlenmesi, miktarlarının saptanması için fiziksel ve kimyasal analizleri yapmak,

c) İyon değiştirici reçine (kapasite, fiziksel testler, elek vb.) analizleri yapmak,

b) Volumetrik ve Gravimetrik yöntemle, kireç, kum, hemodialize, tuz ve yangın söndürme analizleri yapmak,

d) Aktif karbon analizleri (asit kaybı, suda çözülebilir madde, yoğunluk vb.)yapmak,

e) İnhibitör analizleri (fosfat,yoğunluk, PH, görünüş vb.) yapmak,

f) Gözlem ve deney sonuçlarını kaydetmek ve sonuçlarını ilgili çizelgelere aktarmak,

g) Laboratuarda kullanılan cam eşya ve aletleri belirli standartlara uygun olarak temizliğini yapmak,

h) Malzeme ve cihazların kontrolünü yaparak ihtiyaçları tespit etmek,

i) Laboratuar temizliğini yapmak/yaptırmak,

j) Laboratuar araçlarının bakım ve temizliğini yapmak,

k) Laboratuar içerisinde güvenlik önlemlerini almak,

l) Kimyasal madde ve malzemelerin kurallara uygun depolamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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