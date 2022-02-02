Kimya Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kimya Teknolojisi Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kimya Teknolojisi Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kimya Teknolojisi Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kimya Teknolojisi Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kimya Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimya Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Kimya Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5151,5_TL'dir. En düşük Kimya Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimya Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3111.12

Meslek Adı :

Kimya Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kimya tesisinin tamir, bakım, faaliyet, yapımı ile Kimya Mühendisinin denetimi ve idaresi altında maddelerin kimyasal veya fiziksel değişimi işlemlerinin geliştirilmesiyle ilgili teknik işleri yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Kimya Teknolojisi Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kimyasal metotları kullanarak çeşitli deneyler yapmak,

b) Göstergeleri okumak, hesaplamalar yapmak ve gözlemleri kaydetmek,

c) Kimya Mühendisinin yaptığı araştırmalara yardımcı olmak,

d) Tesisin monte edilmesi, inşaası ve bakım işlerinde çalışanlara teknik bilgiler vermek,

e) Çalışma güvenliğini sağlamak, çalışmanın standartlara uygunluğunu kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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