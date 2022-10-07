Kimyasal Beyazlatma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kimyasal Beyazlatma Operatörü görev tanımı nedir, Kimyasal Beyazlatma Operatörü ne iş yapar, Kimyasal Beyazlatma Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kimyasal Beyazlatma Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kimyasal Beyazlatma Operatörü Tanımı;

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Kimyasal Beyazlatma Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimyasal Beyazlatma Operatörü Maaşları

Kimyasal Beyazlatma Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Kimyasal Beyazlatma Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimyasal Beyazlatma Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.31

Meslek Adı :

Kimyasal Beyazlatma Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kimyasal eriyiklerin rengini ıslah etmek üzere bunları beyazlatma maddeleriyle muamele eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kimyasal Beyazlatma Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Beyazlatılacak sıvıyı tanka pompalar, formülüne göre katacağı beyazlatma maddelerini pompalamak veya valfleri açmak suretiyle tanka sevk etmek,

b) Karıştırıcıyı çalıştırıp, ısı kayıt aletlerini gözleyip buhar valfını ayar ederek rutubetini aynı seviyede tutmak, numune alıp kontrol edilmek üzere laboratuara göndermek,

c) Beyazlatılan maddeyi müteakip muameleler için başka kısımlara veya depolama tanklarına pompalamak,

d) Teçhizatın ufak tamirlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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