Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) görev tanımı nedir, Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) ne iş yapar, Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) Tanımı;

__

Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) Maaşları

Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.57

Meslek Adı :

Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde bisküvi üretiminde kullanılan hammaddelerin tartım işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kimyasal Hammadde Tartım İşçisi (Bisküvi İmali), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hammadde deposundan kimyasal hammaddeleri almak,

b) Üretim talimatlarına uygun olarak kimyasal hammaddelerin tartımını yapmak,

c) Hammaddeleri mevzuata uygun olarak ayırmak, tasnif etmek

d) Kimyevi hammaddelerin çevreye olabilecek etkileri için gerekli önlemleri almak,

e) Çalışma alanının tertipli ve temiz olmasını sağlamak,

f) Vardiya bilgilerini aktarmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?