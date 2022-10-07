Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) görev tanımı nedir, Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) ne iş yapar, Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) Tanımı;

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Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) Maaşları

Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.54

Meslek Adı :

Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kireç oranı yüksek kireç taşlarını fabrika sahası içindeki kireç ocaklarında yakarak kireç sütü ve karbon dioksit gazı üreten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kireç Ocağı Ustası (Şeker İmalatı), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kireç taşlarını kireç ocaklarında yakarak kireç sütü ve karbon dioksit gazı üretmek,

b) Kireç ocağına kireç taşı ve kok kömürü karışımı vermek,

c) Kireci su ile söndürerek kireç sütü elde etmek,

d) Kireç taşını ve kok kömürü uygun oranlarda karıştırarak bunkerlere almak,

e) Kireç ocaklarındaki kırılan eskiyen ateşe dayanıklı taşların yenileri ile değiştirmek,

f) Kireç ocağının üst bölümünde biriken CO2 gazını vanalar yardımı ile tanklara almak,

g) Kampanya öncesi gerekli hazırlıkları yaparak kireç ocağını kampanyaya hazır hale getirmek,

h) Kampanya sonrası kireç ocağını kontrol etmek, ocak içerisindeki tuğlaları hazırlamak,

i) Kullanılan malzemeleri kontrol etmek, eksilen ve biten malzemelerin temin edilmesini sağlamak,

j) Kullanılan makine , malzeme ve çalışma alanının temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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