Kırkıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kırkıcı görev tanımı nedir, Kırkıcı ne iş yapar, Kırkıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kırkıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kırkıcı Tanımı;

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Kırkıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırkıcı Maaşları

Kırkıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kırkıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırkıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.14

Meslek Adı :

Kırkıcı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kırkım zamanı koyunların yünlerini kırkım makinesiyle kırkan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kırkıcı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Düğmesine basarak elektrikli kırkım makinesini çalıştırmak,

b) Makineyi koyunun vücudu üzerinde iterek yünlerini kırkmak,

c) Kırkılan yünlerden pislikleri ve yabancı maddeleri temizlemek,

d) Yünleri ilgililere teslim etmek,

e) Kırkım makinesinin bakımını yapıp arızasını ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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