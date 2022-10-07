Kırma Eleme Tesis Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kırma Eleme Tesis Operatörü görev tanımı nedir, Kırma Eleme Tesis Operatörü ne iş yapar, Kırma Eleme Tesis Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kırma Eleme Tesis Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kırma Eleme Tesis Operatörü Tanımı;

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Kırma Eleme Tesis Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırma Eleme Tesis Operatörü Maaşları

Kırma Eleme Tesis Operatörü maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kırma Eleme Tesis Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırma Eleme Tesis Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.30

Meslek Adı :

Kırma Eleme Tesis Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kırma Eleme Tesis Operatörü; İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; iş organizasyonu yapan, kırma eleme ön hazırlık çalışmalarını yapan, kırma eleme işlemlerini yürüten, üretim sonrası işlemleri yapan ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kırma Eleme Tesis Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile çevre koruma önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kırma eleme için ön hazırlık yapmak,

d) Kırma eleme işlemlerini yürütmek,

e) Kırma eleme sonrası işlemleri yürütmek, f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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