Kırma Eleme Tesis Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kırma Eleme Tesis Sorumlusu görev tanımı nedir, Kırma Eleme Tesis Sorumlusu ne iş yapar, Kırma Eleme Tesis Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kırma Eleme Tesis Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kırma Eleme Tesis Sorumlusu Tanımı;

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Kırma Eleme Tesis Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırma Eleme Tesis Sorumlusu Maaşları

Kırma Eleme Tesis Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kırma Eleme Tesis Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırma Eleme Tesis Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3121.05

Meslek Adı :

Kırma Eleme Tesis Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

Maden Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Kırma Eleme Tesis Sorumlusu; İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; kırma eleme öncesi işlemler ile kırma eleme işlemlerini koordine eden ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kırma Eleme Tesis Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile çevre koruma önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Kırma eleme öncesi işlemleri koordine etmek,

d) Kırma eleme işlemlerini koordine etmek,

e) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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