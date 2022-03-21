Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu görev tanımı nedir, Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu ne iş yapar, Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu Tanımı;

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Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu Maaşları

Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3121.06

Meslek Adı :

Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu

: Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplar

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu

: Maden Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu; İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde; kırma eleme ve öğütme tesislerindeki genel işleyiş ile stok, cevher ve sevkiyat yönetiminin takibini gerçekleştiren ve mesleki gelişimine ilişkin çalışmalara katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kırma Eleme ve Öğütme Tesis Sorumlusu; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yeri kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını desteklemek,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Üretim sürecinde bakım onarım ve duruşların planlanmasına destek,

d) Üretim sürecinde stok ve sevkiyat takibi yapmak,

e) Birim ekiplerini yönetmek,

f) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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