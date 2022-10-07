Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Tanımı;
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Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler Maaşları
Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8131.04
Meslek Adı :
Kırma Makinesi Operatörü-Kimyasal Maddeler
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
İri topaklar halindeki malzemeyi kırarak karıştırma işlemine veya müteakip işlemlere yahut diğer maksatlarla kullanılmaya elverişli bir boya kadar küçülten bir kırma makinesini çalıştıran kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Kırma Makinesi Operatörü (Kimyasal ve İlgili İşlemler) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Elle veya mekanik doldurucuyla makinenin deposunu doldurmak,
b) Büyük parçalar tutacak eleği makineye takmak, c) Makineyi çalıştıran, dolduran ve hızını ayarlayan teçhizatı kullanmak,
d) Çok büyük veya birbirine girip sıkışmış olan malzemeyi çekiçle kırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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