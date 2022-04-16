Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı görev tanımı nedir, Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı ne iş yapar, Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı Tanımı;

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Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı Maaşları

Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.36

Meslek Adı :

Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Her türlü kitap ve kırtasiye ürünlerini müşteriye tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kırtasiye Ve Kitap Satış Elemanı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satılacak ürünlerin fiyat etiketlerini yapıştırmak, cins, kalite ve fiyatlarına göre sınıflandırmak, etiketlendirmek,

b) Ürünleri raflara yerleştirmek, vitrin düzenlemesini yapmak,

c) Müşteriyi karşılamak, müşterinin istediği ürünü göstermek, tanıtmak ve fiyatlar hakkında bilgi vermek,

d) Müşteri tiplerine uygun satış tekniklerini uygulamak,

e) Defolu ve hatalı ürünleri ayırmak ve ilgili birimlere göndermek,

f) Müşterinin şikayetlerini almak ve sorunu çözememesi halinde durumu ilgililere bildirmek,

g) Satışı artırıcı ve müşteri devamlılığını artırıcı düzenlemeler yapmak,

h) Mal stoklarını kontrol etmek ve eksilen ürünler için sipariş vermek,

i) Çalıştığı alanı düzenlemek ve temizliğini yapmak,

j) Fiyat değişikliklerini etiketlere yansıtmak, yeni gelen ürünleri etiketlendirmek,

k) Yeni çıkan kitapları, kırtasiye malzemelerini ve alanıyla ilgili yenilikleri takip etmek,

l) Ürünlerin tanıtımı ile ilgili broşür ve afiş hazırlanmasına yardımcı olmak, hazırlanan afiş ve broşürleri asmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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