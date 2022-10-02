Klasik Gitar Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Klasik Gitar Yapımcısı görev tanımı nedir, Klasik Gitar Yapımcısı ne iş yapar, Klasik Gitar Yapımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Klasik Gitar Yapımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Klasik Gitar Yapımcısı Tanımı;

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Klasik Gitar Yapımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Klasik Gitar Yapımcısı Maaşları

Klasik Gitar Yapımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Klasik Gitar Yapımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klasik Gitar Yapımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7312.24

Meslek Adı :

Klasik Gitar Yapımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Müzik Aleti Yapımcıları Ve Akortçuları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Klasik Gitar yapımcısı, enstrümanların çizimini yapan, yapacağı enstrümana uygun ağaçları seçerek enstrüman yapımı için uygun hale getiren takım ve makineleri kullanan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Klasik Gitar Yapımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Norm yazı, çizgi çeşitleri ve temel geometrik çizimler yapmak

b) İz düşümü çizimleri yapmak ve parçaların görünüşlerini çıkarmak

c) Ölçülendirme ve ölçeklendirme yapmak, perspektif, açınım ve ara kesit çizmek

d) Enstrüman çizimleri yapmak

e) Elde rendeleme ve kesim yapmak

f) Elde oyma ve şekillendirme yapmak

g) Birleştirme ve perdah yapmak.

h) Makinelerde kaba işlemler yapmak

i) Makinelerde şekillendirme yapmak

j) Müzik aletleri yapımında kullanılan ağaçları seçmek

k) Ağacı kurutma ve korumak

l) Sipariş almak

m) Ut yapımına ön hazırlık yapmak

n) Ut kalıp ve dilimlerini hazırlamak

o) Ut teknesini hazırlamak

p) Ut sap ve ses tablosunu hazırlamak

q) Ut eklentilerini yapmak

r) Ut üst yüzey işlem ve ayarlarını yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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