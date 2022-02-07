Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) Maaşı Ne Kadar? 2022 Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) Maaşları

Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3211.29

Meslek Adı :

Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Tıbbi Görüntüleme Ve Tedavi Edici Cihaz Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara, cihazların kullanılması sırasında teknik bilgilendirme yapan, teknik eğitimlerini veren ve gerektiğinde yerinde uygulama yoluyla cihazın kullanım özellikleri hakkında bilgi veren çalışma belgesi düzenlenmiş kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Klinik Teknik Destek Elemanı (Tıbbi Cihaz); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sağlık meslek mensuplarına veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara, cihazların kullanılması sırasında teknik bilgilendirme yapmak,

b) Teknik eğitimlerini veren ve gerektiğinde yerinde uygulama yoluyla cihazın kullanım özellikleri hakkında bilgi vermek,

c) Tıbbi cihazların sağlık meslek mensupları ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara tanıtımını yapmak,

d) Klinik destek elemanları cihaz ile ilgili kendilerine rapor edilen olumsuz olayları derhal sorumlu müdüre iletmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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