Klişe Rötuşçusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Klişe Rötuşçusu görev tanımı nedir, Klişe Rötuşçusu ne iş yapar, Klişe Rötuşçusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Klişe Rötuşçusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Klişe Rötuşçusu Tanımı;

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Klişe Rötuşçusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Klişe Rötuşçusu Maaşları

Klişe Rötuşçusu maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Klişe Rötuşçusu maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klişe Rötuşçusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.21

Meslek Adı :

Klişe Rötuşçusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Asit banyosunda aşındırılmış plakalar üzerindeki hataları kullanılmaya elverişli bir tarzda düzelten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Klişe Rötuşçusu İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal yüzündeki toz ve ince talaşları temizlemek,

b) Yarı tonlu bozuk noktaları düzeltmek,

c) Çizgilerdeki hataları düzeltip plaka üzerindeki açık ve koyu tonlu kısımları daha da kuvvetlendirmek,

d) Çok defa bir mercekle çalışmak,

e) Klişeyi takozlamadan önce üzerindeki desenleri tekrar rötuşlayabilir. Rötuşlanmış klişelerle prova baskıları yapabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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