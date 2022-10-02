Klişeci-Fotogravür Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Klişeci-Fotogravür görev tanımı nedir, Klişeci-Fotogravür ne iş yapar, Klişeci-Fotogravür olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Klişeci-Fotogravür mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Klişeci-Fotogravür Tanımı;

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Klişeci-Fotogravür Maaşı Ne Kadar? 2022 Klişeci-Fotogravür Maaşları

Klişeci-Fotogravür maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Klişeci-Fotogravür maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klişeci-Fotogravür iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.22

Meslek Adı :

Klişeci-Fotogravür

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Üzerine fotoğraf kopya edilmiş metal plakaları asitle yıkayıp baskı klişesi haline getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Klişeci (Fotoğravür) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plakaya fotokopi suretiyle tespit edilmiş desenler üzerindeki asitle dayanıklı malzemeyi fırçalayıp çıkartmak,

b) Plakayı asit banyo makinesi içine koymak,

c) Makineyi çalıştırıp plaka yüzüne asit püskürterek asite dayanıklı maddeyle kaplı olmayan metal kısımların oyulmasını sağlamak,

d) Plaka üzerindeki desenlerin asit tarafından yenmesine fırsat vermeden klişeyi makineden çıkarmak,

e) Klişeyi yıkayıp, kurutmak ve üzerine asitle dayanıklı bir toz serpmek,

f) Klişeyi bir fırına koyarak desenler üzerindeki tozun sertleşmesini sağlamak,

g) Plakayı tekrar asit banyo makinesine koyup istenilen derinlik elde edilinceye kadar işlemi tekrarlamak,

h) Plakayı çıkarıp alkali banyosunda üzerindeki tozu yıkamak,

i) Plakaları asit banyosuna daldırarak aşındırabilir. Plakaların bazı kısımlarını el takımlarıyla da rötuş edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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