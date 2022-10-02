Klişeci-Metal Gravür Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Klişeci-Metal Gravür görev tanımı nedir, Klişeci-Metal Gravür ne iş yapar, Klişeci-Metal Gravür olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Klişeci-Metal Gravür mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Klişeci-Metal Gravür Tanımı;

__

Klişeci-Metal Gravür Maaşı Ne Kadar? 2022 Klişeci-Metal Gravür Maaşları

Klişeci-Metal Gravür maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Klişeci-Metal Gravür maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klişeci-Metal Gravür iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.23

Meslek Adı :

Klişeci-Metal Gravür

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Baskı işinde kullanılacak plaka veya silindirleri asitle oyan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Klişeci (Metal Gravürcülük) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plakayı perdahlayıp yüzüne balmumu kaplamak,

b) Keskin uçlu bir kalem kullanarak balmumu üzerine istenilen desenleri çizmek,

c) Plakayı veya silindiri bir asit banyosuna batırarak burada asitin kesik çizgilerden geçerek metali yemesini sağlamak,

d) Belirli bir süre sonra plaka veya silindiri asit banyosundan çıkarmak,

e) Mikrometre kullanarak asitin metal üzerinde açtığı derinliği ölçmek,

f) Derinlik elde edilinceye kadar bu işlemi tekrar etmek,

g) Asiti gidermek için yenmiş plakayı soğuk suyla durulayıp balmumunu çıkarmak için de sıcak suyla yıkamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?