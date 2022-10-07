Kok Fırını İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kok Fırını İşçisi görev tanımı nedir, Kok Fırını İşçisi ne iş yapar, Kok Fırını İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kok Fırını İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kok Fırını İşçisi Tanımı;

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Kok Fırını İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Kok Fırını İşçisi Maaşları

Kok Fırını İşçisi maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Kok Fırını İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kok Fırını İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.63

Meslek Adı :

Kok Fırını İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Özel fırınlarda kömürden kok yapılmasını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kok Fırını İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kokun içinden çıkarılıp alınacağı kapıların örülüp kapatılmasına, bu arada fırına belirli miktarda hava girmesine yarayan yarıklar bırakılmasına, her fırının tabanında ateş yakılmasına ve ocağa gereken miktarda kömür doldurulmasına nezaret etmek,

b) Alevin rengine bakmak ve fırına giren hava miktarını ayarlamak suretiyle kömürün doğru bir tarzda yanmasını sağlamak,

c) Alevin rengine ve boyuna bakarak kokun çıkarılmaya hazır olup olmadığını tayin etmek,

d) Koku, suyla kısmen söndürerek kırılıp parçalara ayrılmasını sağlayıp, kokun fırından çıkarılmasına nezaret etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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