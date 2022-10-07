Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü Tanımı;
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Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü Maaşları
Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8142.30
Meslek Adı :
Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Plastik Ürünleri Makine Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Koli Bandı Kesme Makinesi Operatörü , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:
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