Kolileme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Kolileme Makinesi Operatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Kolileme Makinesi Operatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Kolileme Makinesi Operatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Kolileme Makinesi Operatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Kolileme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Kolileme Makinesi Operatörü Maaşları

Kolileme Makinesi Operatörü maaşı ortalama olarak aylık 5526,5_TL'dir. En düşük Kolileme Makinesi Operatörü maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kolileme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.18

Meslek Adı :

Kolileme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ürünün özelliğine göre tanımlı boş kolileri kullanarak ürün paketlerinin istenilen şekilde, zamanında ve belirlenen standartlarda kolilenmesi ve ürün bilgilerini koli üzerine bilgisayar ile yazma işlemlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kolileme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük yapılacak işler hakkında bilgi almak,

b) Kolileme makinesini panoyu kullanarak yeterli derecede ısıtmak ve kullanıma hazırlamak,

c) Isıtma ikaz lambası söndüğünde tutkal haznesini ve tutkal gönderme aparatının ısısını kontrol etmek,

d) Makinenin tanımlı yardımcı malzeme haznelerine (tutkal, mürekkep, boş koli) koymak, üretim esnasında eksilen kısımları tamamlamak,

e) Koli yazıcı printere klavye vasıtasıyla ürün bilgilerini girmek,

f) Printerin mürekkep miktarını kontrol etmek, gerektiğinde hazneye mürekkep ilave etmek,

g) Konveyör üzerinde devrilen, yan gelen, sıkışan, ambalajı bozuk, paketleri gözle ve pano ikaz lambaları yardımıyla kontrol etmek,

h) Koli yazıcı printerin solvent ile temizliğini yapmak,

i) Kolileme makinesinin temizliğini yapmak,

j) Üretime ilişkin verileri, arıza ve akasmaları kaydetmek,

k) Çalışma alanının düzenli ve temiz olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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