Köme İmalat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Köme İmalat Elemanı görev tanımı nedir, Köme İmalat Elemanı ne iş yapar, Köme İmalat Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Köme İmalat Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Köme İmalat Elemanı Tanımı;

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Köme İmalat Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Köme İmalat Elemanı Maaşları

Köme İmalat Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Köme İmalat Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Köme İmalat Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.12

Meslek Adı :

Köme İmalat Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Hijyenik koşullarda ön hazırlık yapabilen, gıda mevzuatına uygun köme üretimini gerçekleştirme, ambalajlama ve depolama bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pestil İmalat Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hijyeni sağlamak,

b) İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak,

c) Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak,

d) Sebze ve meyveleri işletmeye almak,

e) Sebze ve meyveleri üretime hazırlamak,

f) Köme yapmak,

g) Ürünü ambalaj yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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