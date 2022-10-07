Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) görev tanımı nedir, Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) ne iş yapar, Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) Tanımı;

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Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) Maaşları

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.76

Meslek Adı :

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

iş sağlığı ve güvenliğiyle çevreye ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, devamlı levha üretim yöntemini kullanarak elyafın sıvı reçineyle ıslatılıp fırın içerisinde kalıplanarak şekillendirilmesi prensibiyle kompozit ürün üretme bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Devamlı Levha); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışma organizasyonu yapmak

d) Hammaddeleri üretime hazırlamak

e) Elyafı, Reçine ve/veya jelkot karışımlarını, Taşıyıcı ve koruyucu filmleri üretime hazırlamak

f) Kalıp setini kontrol etmek

g) Kalıp setini üretim hattına monte etmek

h) Devamlı levha üretim hattını üretime hazırlamak

i) Yardımcı makineleri üretime hazırlamak

j) Reçine ve/veya jelkot karışımları besleme ünitesini üretime hazırlamak

k) Taşıyıcı film besleme ünitesini üretime hazırlamak

l) Elyaf besleme ve kırpma ünitesini üretime hazırlamak

m) Fırın (şekillendirici) ünitesini üretime hazırlamak

n) Soğutma ünitesini üretime hazırlamak

o) Çekici üniteyi hazırlamak

p) Ürün markalama ünitesini üretime hazırlamak

q) Kesme ünitesini üretime hazırlamak

r) Düz levha sarma aparatını üretime hazırlamak

s) Çekici veya konveyörü çalıştırmak

t) Reçine karışımını ve/veya jelkot karışımını beslemek

u) Elyaf keçeyi ve/veya elyaf fitili beslemek

v) Ürün sertleşme ve şekillendirmesini yapmak

w) Ürünün soğumasını sağlamak

x) Ürünün boy ve kenar kesimini yapmak

y) Ürünün son işlemlerini yapmak

z) Makine, teçhizat ve ekipmanların temizliğini yapmak

aa) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Güncel Meslek : EVET

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