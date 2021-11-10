Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) görev tanımı nedir, Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) ne iş yapar, Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) Tanımı;

iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre korumaya ilişkin önlemleri alarak kalite sistemleri çerçevesinde, sürekli elyaf sarma, kesikli elyaf sarma ve savurma döküm yöntemlerinden bir veya birkaçını kullanarak elyafın sıvı reçineyle ıslatılması prensibiyle kompozit boru/manşon üretme ve el yatırması yöntemiyle boru bağlantı elemanlarını üretme ve/veya montaj yapma bilgi, beceri ve yetkinliğine sahip kişidir.

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) Maaşı Ne Kadar? 2021 Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) Maaşları

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.000 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) Ne İş Yapar?

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışma organizasyonu yapmak

d) Hammaddeleri üretime hazırlamak

e) Elyafı üretime hazırlamak

f) Reçine ve jelkot karışımını üretime hazırlamak

g) Montaj ve aksesuar malzemelerini üretime hazırlamak

h) Kesikli elyaf sarma ve savurma döküm yöntemleri ile boru üretiminde kalıp kontrolü yapmak

i) Sürekli elyaf sarma yöntemi ile boru üretiminde kalıp hazırlamak

j) Boru bağlantı elemanları kalıbını kontrol etmek

k) Boru bağlantı elemanları yüzeyini hazırlamak

l) Kalıp ayırıcı ve/veya kalıp ayırıcı film uygulamak

m) Sürekli elyaf sarma makinesini üretime hazırlamak

n) Kesikli elyaf sarma makinesini üretime hazırlamak

o) Savurma döküm makinesini üretime hazırlamak

p) Manşon makinesini üretime hazırlamak

q) Hidrolik ürün çıkartma sistemini hazırlamak

r) Basınç test ünitesini hazırlamak

s) Sürekli elyaf sarma makinesi ayarlarını yapmak

t) Boru üretimi yapmak

u) Manşon makinesinin ayarlarını yapmak

v) Manşon üretimi yapmak

w) Kesikli elyaf sarma makinesi ayarlarını yapmak

x) Boru/manşon üretimi yapmak

y) Ürünün sertleşmesini (kürleşmesini) sağlamak

z) Ürünü kalıptan çıkartmak

aa) Savurma döküm makinesi ayarlarını yapmak

bb) Savurma döküm yöntemi ile boru üretmek

cc) El yatırması yöntemi ile boru bağlantı elemanları üretmek

dd) Elyafı reçine ile ıslatmak

ee) Ürünü kalıptan çıkartmak

ff) Aksesuar ve montaj malzemelerini yerleştirmek

gg) Boru bağlantı elemanlarını boruya monte etmek

hh) Ürünün son işlemlerini yapmak

ii) Makine, ekipman ve teçhizatın bakımını ve temizliğini yapmak

jj) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm) mesleğinin meslek kodu 8131.73 olarak belirlenmiştir

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