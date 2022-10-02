Konik Tıraşçı-Optik Cam Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konik Tıraşçı-Optik Cam görev tanımı nedir, Konik Tıraşçı-Optik Cam ne iş yapar, Konik Tıraşçı-Optik Cam olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konik Tıraşçı-Optik Cam mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konik Tıraşçı-Optik Cam Tanımı;

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Konik Tıraşçı-Optik Cam Maaşı Ne Kadar? 2022 Konik Tıraşçı-Optik Cam Maaşları

Konik Tıraşçı-Optik Cam maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Konik Tıraşçı-Optik Cam maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konik Tıraşçı-Optik Cam iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.15

Meslek Adı :

Konik Tıraşçı-Optik Cam

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karışık şekil ve modeldeki prizma veya optik elemanları konikleştirip tıraşlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konik Tıraşcı (Optik Cam) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Diğer optik elemanların optik eksenlerini tespit ederek bunların kenarlarının zımpara taşına hangi açıda tutulacağını tayin etmek,

b) Kenarlara istenilen konikliği ve perdahı vermek için işi zımpara taşına tutmak,

c) İşi ölçüp kontrol ederek numunesine uygun bir duruma getirmek,

d) Zımpara çarkının ağzını düzeltebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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