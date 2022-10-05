Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) görev tanımı nedir, Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) ne iş yapar, Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Tanımı;

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Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Maaşları

Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7523.11

Meslek Adı :

Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ağaç parçaların uç kısımlarını verilen ölçülerde konikleştiren bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konik Yapma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine üzerinde takılı bulunan bıçakları kontrol etmek,

b) Kör olanları çıkartarak yerlerine yenilerini takmak,

c) İşlenecek ağaç parçasını verilen ölçülerde işaretlemek veya işaretlenmiş parçaların ölçülerini kontrol etmek,

d) Parçayı mengene veya diğer bağlama aparatları yardımıyla makine üzerine tespit ederek makineyi çalıştırmak,

e) Tablayı hareket halindeki bıçaklara doğru sürerek bıçakları parçaya daldırmak,

f) Talaş alma işlemini takip etmek,

g) İşlenen parçayı bıçaklardan uzaklaştırmak,

h) Ölçü aletleri ile kontrol etmek ve gerekirse talaş alma işine devam etmek,

i) İş bitiminde makine tablası üzerinden alarak tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

j) Körelen bıçakları bilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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