Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) Maaşı Ne Kadar? 2022 Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) Maaşları

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) maaşı ortalama olarak aylık 6176,5_TL'dir. En düşük Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8100_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.24

Meslek Adı :

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin alınan önlemlere uyarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, kırma eleme tesisinin genel kontrolünü yapan, kırma eleme tesisindeki sistemleri kullanarak, daha önce tespit edilmiş olan ürün kalitesine (dizayna) uygun agrega üreten, üretim sonucunu kontrol eden ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) İş sağlığı ve güvenliği için alınan önlemlere uymak,

b) Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak,

c) Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı önlem almak,

d) Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak,

e) Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak,

f) Çalışma alanının düzenini ve kontrolünü sağlamak,

g) İş planı yapmak,

h) Donanım, malzeme ve ekipman kontrolü yapmak,

i) Pano kontrolü yapmak,

j) Diğer operatörler ve ilgili personel ile koordineli çalışmak,

k) Sarf malzemesi ve yedek parça temin etmek ,

l) Kırma eleme tesisinin hizmete alınmaya başlamadan önce kontrolünü yapmak,

m) Kırma eleme tesisinin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak,

n) Kırma eleme tesisinin günlük bakım ve kontrollerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

o) Kırma eleme tesisinin günlük bakım ve kontrollerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

p) Toz indirgeme sisteminin kontrolünü yapmak,

q) Basit arıza ve eksiklikleri gidermek,

r) Bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak ,

s) Üretim öncesi son kontrolleri yapmak,

t) Agrega üretimini yapmak,

u) İş bitiminde kırma eleme tesisini durdurmak,

v) İş bitiminde kırma eleme tesisinin temizliğini yapmak,

w) Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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