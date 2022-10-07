Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) görev tanımı nedir, Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) ne iş yapar, Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) Tanımı;

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Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) Maaşları

Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kontinü Döküm Operatörü (Çelik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.35

Meslek Adı :

Kontinü Döküm Operatörü (Çelik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İstihsal edilen erimiş çeliği belirli ölçülerdeki kalıplara dökerek ingotlar haline getiren kontinü döküm makinelerinin çalıştırılmasında ve döküme hazırlanmasında platformda gerekli kontrolleri ve hazırlıkları yaparak potansiyometre tablosunu kumanda eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kontinü Döküm Operatörü(Çelik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Platformdaki kalıpların durumunu ve makinelerin döküme hazırlanışını kontrol etmek,

b) Tespit edilen arızaları el avadanlıkları kullanarak gidermek,

c) Döküm almaya geçildiği anda verilen talimatlara göre makinelere güç veren motorlar ile yağlama motorunu ve makineleri çalıştırmak,

d) Kokil ve kamara basınçlı su butonunu çevirerek ilgili pompaları hareket ettirmek,

e) Erimiş halde bulunan çelik seviyesinde taşma olup olmadığını kontrol etmek ve döküm pozisyonu ile manken alma pozisyonlarına ait gereken maniplosyonu idare etmek,

f) Döküm alma işi bittiği anda ilgili butonları çevirerek makinelerin çalışmasını durdurmak,

g) Döküm bitinceye kadar aynı işleme devam etmek,

h) Döküm alma esnasında kokil altı soğutma kamarasında meydana gelen patlamalarda -S- yolu ve malzeme kılavuz yolunda kalan çeliğin kokil bağlantısını oksijen şulesi yardımıyla kesmek,

i) Rölelere sarılan çelikleri manivela ile çıkararak temizlemek,

j) Gerektiği anlarda yolunu değiştirmek,

k) Kontinü makine ve motorların bakım ve onarım çalışmalarına katılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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