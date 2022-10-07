Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) görev tanımı nedir, Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) ne iş yapar, Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) Tanımı;

__

Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) Maaşı Ne Kadar? 2022 Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) Maaşları

Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

121.36

Meslek Adı :

Kontinü Hadde Operatörü (Çelik)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sıcak plakaları bir seri hadde tezgahına geçirerek bir tek kontinü işlemi ile işlenmiş levhalar veya çelik saç haline getiren bir haddehaneyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kontinü Hadde Operatörü (Çelik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazılı ve sözlü emirleri yorumlayıp iş programını tayin etmek,

b) Merdanenin ayarlanarak haddeleme işlemine hazırlanması için emirler vermek,

c) Hadde işleminin aksamaması ve gecikmemesi için metali bir seri, kaba ve ince işlere mahsus hadde tezgahlarından geçirirken incelemek,

d) Merdane vidalarının ayarlanması, hadde ve konveyör hızlarının kontrolü için ayrıca emirler vermek,

e) Hadde tezgahlarını işleten ve haddelerin çalıştırılmasına ve mekanik kontrolüne yardım eden işçilere nezaret etmek,

f) Plak ve levha imalatında veya kontinü hadde işi tezgahlarının çalıştırılmasında ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırımı yapılabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?