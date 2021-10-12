Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi görev tanımı nedir, Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi ne iş yapar, Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi Tanımı;

Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir.

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi Maaşları

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi maaşı ortalama aylık 4.600- TL’dir. En düşük Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.750- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi Ne İş Yapar?

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlamak,

b) İşletilmesi için gereken malzeme ve teknik elemanı belirlemek,

c) Sistemin kurulmasını sağlamak, denetlemek,

d) Mevcut sistemleri teknolojik gelişmelere göre yenilemek,

e) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Endüstri Ve Üretim Mühendisleri

Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kontrol Mühendisi /Kontrol Ve Otomasyon Mühendisi mesleğinin meslek kodu 2141.06 olarak belirlenmiştir



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