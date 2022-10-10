Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç görev tanımı nedir, Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç ne iş yapar, Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç Tanımı;

__

Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç Maaşı Ne Kadar? 2022 Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç Maaşları

Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.11

Meslek Adı :

Kontrplak Pres Operatörü-Ağaç

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tomruklardan kontra plak imali için kesilen ve tutkallanan plakaları presleyerek yapıştıran ve tezgahı ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kontra Plak Pres Operatörü (Ağaç) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Preslenecek plakaların ölçülerine göre ilgili kollar yardımıyla pres tezgahının gözlerine ayarlamak,

b) Prese bağlı göstergelerin ibrelerini istenilen dereceye getirerek tezgahın basınç ve hareket ayarını yapmak,

c) Tutkallanarak gelen plakaların belirli miktarlarda gözlere yerleştirmek,

d) Basınç vanasını açmak ve tezgaha basınçlı hava göndererek pres gözlerini kapanmasını ve gözlerdeki plakaların birbirlerine yapışmasını sağlamak,

e) Preslenerek kontrplak haline gelerek plakalı gözlerden çıkarmak,

f) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?